От Москвы до Адлера на электричках: подробности маршрута и впечатления

Турист смог проехать из Москвы до Адлера на электричках

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Илья Слободняк, доктор экономических наук и автор блога "Современные маршруты по историческим местам" на платформе "Дзен", поделился своим уникальным опытом путешествия из Москвы в Адлер, используя исключительно обычные электрички и избегая межрегиональных поездов типа "Ласточка".

Фото: mobillegends.net

Его путешествие началось с отправления с Казанского вокзала в Москве на электричке до Рязани, где он преодолел около 200 километров за четыре часа. В своем блоге он отметил, что средняя скорость на этом участке составила около 50 км/ч, в то время как более быстрые воронежские экспрессы справляются с ним за чуть более двух часов. После посещения Рязани и пятичасовой прогулки по городу они продолжили свое путешествие на электричке до Ряжска, затем в Мичуринск, при этом им пришлось ночевать, так как следующий подходящий поезд отправлялся рано утром.

Дальнейшее путешествие проходило через Липецкую область, Воронеж, с возможностью остановок в различных городах по пути, до Кутейниково, откуда они отправились в Ростов-на-Дону, где также пришлось ночевать перед следующим этапом путешествия до Краснодара, а затем через Горячий Ключ в Туапсе. На участке от Туапсе до Адлера им пришлось воспользоваться "Ласточкой", так как других вариантов перемещения не было. Общая длина маршрута составила около 1850 километров, а стоимость путешествия — 5115 рублей. Илья Слободняк описал свое путешествие как увлекательное, в ходе которого удалось увидеть множество вокзалов и городов.