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Погружение в Рамадан: у исламского месяца есть свои порядки и законы, о которых надо знать туристу

Что нужно знать туристу про Рамадан на Кавказе

3:12
Туризм

Рамадан, девятый месяц исламского лунного календаря, отличается особым значением для мусульман. В этот период, 1414 лет назад, пророку Мухаммаду была открыта первая часть Корана, что делает его временем духовной значимости. В течение Рамадана верующие постятся, отказываясь от пищи и питья с рассвета до заката. Этот месяц также призван вдохновить людей на совершение добрых дел, помощь нуждающимся, поддержку семьи и избегание негативных поступков и слов.

Что нужно знать туристу про Рамадан на Кавказе
Фото: Openverse by Valeriya Galkina is licensed under CC BY-SA 4.0

Пост в Рамадан является одним из пяти столпов ислама, что подчеркивает его важность для мусульман. Исключениями из поста являются дети, больные, беременные и кормящие женщины, а также путешественники. Нарушение поста считается серьезным грехом.

Рамадан в этом году начался 11 марта и закончится 9 апреля, с последующим праздником Ид-аль-фитр, или Ураза-Байрам, 10 апреля.

Во время Рамадана работа кафе и ресторанов в разных регионах Северного Кавказа различается. В регионах с преобладанием христианского населения, например, на Ставрополье и в Северной Осетии, Рамадан не имеет существенного влияния на повседневную жизнь. В туристических районах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии кафе и рестораны работают обычным образом. В Дагестане некоторые заведения закрыты днем, но в городах как Махачкала и Дербент можно найти места для приема пищи. В Чечне работающие рестораны днем представляют редкость.

После заката, во время ифтара (вечерней разгрузки), все кафе и рестораны открываются, но могут быть переполнены. Проведение ифтара в компании других мусульман считается предпочтительным, поэтому многие предпочитают ужинать в городе и рекомендуется заранее бронировать столики.

Важно знать, что в Рамадан проведение концертов, фестивалей и других развлекательных мероприятий обычно не происходит. Однако, города могут быть украшены к празднику иллюминацией и праздничными декорациями.

Во время Рамадана на улицах мусульманских городов может быть меньше людей днем, но перед ифтаром возможны пробки, так как все спешат завершить дневной пост.

В регионах, таких как Дагестан, приобретение алкоголя в месяц Рамадан может быть затруднительным, поскольку отделы с алкогольными напитками закрыты в соответствии с местным законодательством. В Чечне продажа алкоголя вообще запрещена, за исключением некоторых магазинов, работающих исключительно для туристов.

К концу Рамадана поездку в Чечню лучше не планировать, так как перед праздником Ураза-Байрам деловая активность замедляется, магазины закрыты, и услуги экскурсоводов и водителей могут быть недоступны.

Для туристов, не являющихся мусульманами, важно проявлять уважение к обычаям и традициям местного населения во время Рамадана. Не рекомендуется употреблять пищу и питье на улице в светлое время суток, а также следует избегать слишком откровенной одежды, соблюдая особенности дресс-кода региона.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ИСТННЫЙ СМЫСЛ ПОСТА В МЕСЯЦ РАМАДАН? ДЛЯ ЧЕГО МУСУЛЬМАНЕ ПОСТЯТСЯ В МЕСЯЦ РАМАДАН
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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