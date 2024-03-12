Японские гейши и их отношения с туристами могут стать причиной закрытия турнаправлений в страну

В Японии хотят избавиться от туристов

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В городе Киото (Япония) местные жители выразили недовольство из-за неуправляемого потока туристов и выразили желание справиться с этой проблемой, сообщает Daily Mail.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

Особенно пострадал район Гион, где действуют гейши. По словам местных жителей, туристы часто проявляют неуважение к артистам, тушат сигареты на них и преследуют ради селфи.

Власти города отмечают увеличение числа навязчивых путешественников и планируют закрыть некоторые улицы для посещения туристами, установив специальные знаки.

Подобные проблемы с туристическим наплывом также обсуждались властями курортов Испании. Например, жители Майорки устанавливают фальшивые вывески с предупреждениями, чтобы отпугнуть посетителей. На этих вывесках местные жители пишут о предполагаемых опасностях, таких как якобы опасные медузы в море или камнепады на популярных природных достопримечательностях Балеарских островов.