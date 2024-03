Японские гейши и их отношения с туристами могут стать причиной закрытия турнаправлений в страну

В городе Киото (Япония) местные жители выразили недовольство из-за неуправляемого потока туристов и выразили желание справиться с этой проблемой, сообщает Daily Mail.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository