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Льготы на всё лето: скидки РЖД для детей от 10 до 17 лет

Скидка в 50% будет доступна детям от 10 до 17 лет на билет на поезд

1:02
Туризм

Сообщается, что РЖД предоставит детям в возрасте от 10 до 17 лет скидку в размере 50% на проезд в поездах дальнего следования. Этот специальный тариф будет действовать в период летних каникул с 1 июня по 31 августа, что поможет семьям существенно сэкономить на организации летнего отдыха. Ранее данная льгота была доступна только во время учебного года, с 1 сентября по 31 мая. Теперь же школьники смогут воспользоваться 50% скидкой на проезд в течение всего года.

Скидка в 50% будет доступна детям от 10 до 17 лет на билет на поезд
Фото: web.archive.org by andrew.zorin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно пресс-релизу, РЖД предоставляет подобные скидки уже в 9-ый раз. Первая акция была проведена в 2016 году. С тех пор более 20 миллионов детей воспользовались правом на полцены для оплаты билетов.

Летом прошлого года более 3,3 миллиона детей приобрели билеты на поезда дальнего следования со скидкой, что на 7% больше, чем в 2022 году.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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