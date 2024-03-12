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Чем позже выберете санаторий в Подмосковье на майские праздники, тем стоимость отдыха будет дороже: информация о ценах

Гендиректор туроператора "Дельфин" Ромашкин рассказал о цене санаторных путевок в Подмосковье

3:10
Туризм

После завершения мартовских выходных наступает время подготовки к майским праздникам. Согласно предупреждениям туроператоров, через месяц могут возникнуть сложности с подтверждением бронирований в санаториях Московской области из-за повышенного спроса в этот период. Исследование показало, что интерес к санаториям Подмосковья растет, что соответствует общему тренду по стране. Продажи путевок за первые два месяца 2024 года увеличились на 10-15% по сравнению с прошлым годом, а в некоторых случаях даже на 50%.

Гендиректор туроператора "Дельфин" Ромашкин рассказал о цене санаторных путевок в Подмосковье
Фото: Пресс-служба санатория Радуга

Вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отмечает, что теперь необходимо забронировать санатории и гостиницы за 1-1,5 месяца до запланированной поездки, а на праздники — за два месяца или раньше. Эксперты объясняют, что количество доступных номеров в санаториях ограничено, и многие туристы рассматривают их как альтернативу загородным отелям.

Ромашкин уточняет, что обычно туристы выбирают размещение в пределах 80-100 км от Москвы и часто предпочитают программы выходного дня без медицинских процедур. Особенно популярны SPA-программы, включающие детокс, антистрессовые мероприятия, массажи и другие процедуры.

Специалисты рекомендуют начать бронирование уже сейчас, чтобы избежать нехватки номеров. Ожидается, что в апреле выбор будет значительно ограничен, а к концу марта спрос на санаторные путевки в Московской области резко возрастет. Вопреки распространенному мнению о возможности бронирования путевок за пару недель до поездки, практика показывает, что популярные места раскупаются гораздо раньше.

Несмотря на увеличение предпочтений в сторону коротких поездок и SPA-процедур, спрос на классические санаторно-лечебные программы остается стабильным. Эти предложения пользуются спросом у людей пожилого возраста и семей с детьми. Ромашкин добавляет, что санаторный отдых в Подмосковье удобен для всех возрастов, особенно учитывая его доступность для жителей Москвы и области, что исключает дополнительные расходы на транспорт.

Туроператоры отмечают, что стоимость проживания в санаториях Подмосковья в текущем году выросла на 10-15% по сравнению с прошлым годом, причем наибольшее повышение затронуло санатории среднего и высокого класса, предлагающие услуги SPA, велнес и детокс-программы.

Эксперты указывают, что в апреле стоимость семидневной путевки с медицинскими процедурами в бюджетных санаториях Московской области, таких как "Орбита-2", "Сосны", "Солнечногорский", составит от 47 до 60 тысяч рублей для двоих. Для санаториев среднего класса, включая "Дорохово", "Виктория", "Буран", "Валуево", семидневное пребывание обойдется от 56 тысяч до 80 тысяч рублей на двоих. В то время как проживание в высококлассных санаториях, таких как "Ревиталь Парк", "Барвиха", предполагает расходы от 100 тысяч рублей за двоих за аналогичный срок.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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