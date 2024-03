Безвизовый транзит в Китае не всегда будет действовать для российских туристов: узнайте об исключениях

Туристы интересуются правилами безвизового транзита через Китай. Один из путешественников планирует лететь из Хошимина в Москву через Пекин и хочет воспользоваться транзитной остановкой в Пекине до 144 часов. У него есть все необходимые документы и билеты в третью страну.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.