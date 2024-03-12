Безвизовый транзит в Китае не всегда будет действовать для российских туристов: узнайте об исключениях

Туристы напрасно понадеялись прогуляться по Пекину без визы

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы интересуются правилами безвизового транзита через Китай. Один из путешественников планирует лететь из Хошимина в Москву через Пекин и хочет воспользоваться транзитной остановкой в Пекине до 144 часов. У него есть все необходимые документы и билеты в третью страну.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Однако, важно отметить, что прямого рейса из Хошимина в Пекин нет, поэтому он собирается лететь с остановкой в Сямине, без выхода в город. Турист интересуется, есть ли возможность выйти погулять в китайской столице.

Согласно информации на портале правительства города Пекин, граждане РФ могут воспользоваться 144-часовым безвизовым транзитом в Пекине при условии перелета в Россию транзитным рейсом через Китай. Однако в данном случае турист летит с отдельными билетами из Вьетнама в Китай и затем из Китая в Россию. Поэтому, скорее всего, выход в город в Пекине не предусмотрен.

Что касается других аэропортов Китая, условия транзита могут отличаться. Например, Emirates сообщает, что для российских граждан также доступен 144-часовой безвизовый транзит в аэропортах Чэнду и Тяньфу, а 72-часовой — в Харбине, Чаншу и Гуйлине. Проверить условия получения безвизовой транзитной визы в различных городах Китая можно на специальном сайте.

В случае планирования двойного транзита в двух городах Китая, рекомендуется заранее уточнить возможность выхода в город у авиаперевозчика. Однако стоит помнить, что пограничники могут отказать в выдаче разрешения на въезд во время пересадки. Для обеспечения уверенности в возможности выхода в город туристам рекомендуется получить транзитную визу типа G в китайском посольстве заранее.

Полного безвиза с Китаем пока не будет