От кордона к кордону: Крымский нацйиональный парк открыл новые маршруты по ценам от 300 до 600 рублей

Национальный парк в Крыму открыл маршрут для пешеходов и велосипедистов

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Недавно Национальный парк "Крымский" объявил о запуске нового маршрута для пеших прогулок и велосипедных прогулок, который пролегает через охраняемую территорию. Это предоставляет туристам отличную возможность ближе познакомиться с дикой природой южного склона Главной гряды Крымских гор. Маршрут начинается на кордоне "Грушевая поляна" имени В. Вейкина, находящемся на высоте более 600 метров над уровнем моря.

В описании маршрута отмечается, что вокруг кордона обильно представлено разнообразие растительного и животного мира, представляющее собой настоящее природное богатство. Начиная с этой точки, маршрут направляется к ущелью Уч-Кош с его живописными горными пейзажами, которые можно наблюдать с обустроенной смотровой площадки.

Затем маршрут проходит через сосновый лес к кордону "Прохладный", где находится питьевой родник, известный под двумя именами: "Царская кухня" и "Золоте Джерело", история которых тесно связана с различными периодами истории страны, а также с традицией путешественников отдыхать здесь во время путешествия из Ялты в горы.

Завершающей точкой маршрута является кордон "Красный камень", который выделяется не только своей естественной красотой, но и славной историей крымских партизан, сражавшихся здесь против фашистских захватчиков в 1941 году.

Длина маршрута составляет 12 километров, а стоимость прохода для пеших туристов составляет 300 рублей, а для велосипедистов — 600 рублей, что делает этот способ познания природы Крыма особенно доступным.