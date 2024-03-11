Неожиданное происшествие в аэропорту "Кольцово": пассажир госпитализирован после потери сознания

В аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге произошло неприятное событие: по предварительной информации, утром 11 марта во время полета мужчина потерял сознание. После приземления самолета пассажира госпитализировали.
Согласно пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, команда экипажа приняла решение о посадке в Екатеринбурге из-за потери сознания молодого человека 2001 года рождения. Бортпроводники и бригада скорой помощи оказали ему первую помощь после прибытия в аэропорт, а затем доставили в местную больницу.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.