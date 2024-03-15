Чёрное, Каспийское, Охотское, Баренцево: рейтинг бронирования отдыха на морские курорты показывает сильный разброс предпочтений

Популярным морским курортом остается Чёрное море

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

На основе анализа информации от сервиса бронирования отелей МТС, интерес к различным морским направлениям в России различается. Жители Кубани выделяются как одни из лидеров, предпочитающих отдыхать на берегах Северного Ледовитого океана.

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В 2023 году каждый десятый планировал посетить морской курорт, с увеличением интереса к Баренцеву морю вдвое. Кроме того, кубанцы часто выбирают Каспийское и Балтийское моря. Каспийское море, особенно побережье Дагестана, заняло второе место по приросту туристического потока в России. Охотское море также попало в тройку по приросту туристов, хотя кубанцы туда пока ездят не так часто.

Черное море остается наиболее популярным среди россиян, за ним следует Балтийский залив. Третье место занимают Азовское и Каспийское моря. Интересно, что популярность Азовского моря среди жителей России уменьшилась более чем на треть, в то время как интерес к Каспийскому морю наоборот увеличился.

Жители Краснодарского края предпочитают отдыхать на берегах Черного и Азовского морей. Однако они предпочитают делать это вне сезона и чаще всего на выходные.