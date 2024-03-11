На настоящую русскую зиму на фестивале в Вологодской области уже через 2 часа пришло 5 000 человек

Тысячи человек пришли на фестиваль "В снегах Кириллова"

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крупное мероприятие было организовано для поклонников зимних видов спорта. В этом году фестиваль прошёл в новом формате, что привлекло внимание жителей различных регионов страны. Всего за два часа после его начала на праздник пришло более 5 тысяч человек.

Фото: Wikimedia Commons

В город Кириллов прибыли спортсмены из разных областей — Вологодской, Ярославской, Архангельской и Московской. Они продемонстрировали своё мастерство на кроссовых и спортивных снегоходах, одиночных горных снегоходах и сноубайках. В рамках различных дисциплин выступили как профессионалы, так и представители разных возрастных групп — женщины, ветераны и дети от 4 до 14 лет.

Соревнования начались с массового флешмоба: 50 снегоходов выстроились в форме логотипа Года семьи. Кроме того, одна из семей отметила на фестивале свой пятилетний юбилей свадьбы. Олег Бойков, опытный парашютист и инструктор, и его супруга Анна, стали символом этого события. Им вручили огонь Всероссийского семейного очага, зажжённый на выставке-форуме "Россия" в Москве.