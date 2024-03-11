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Из-за весенних школьных каникул цены на туры в Москву поднялись на 40%, и это не предел

Отели Москвы почти распроданы на школьные весенние каникулы

1:53
Туризм

Турагенты отмечают значительный интерес к поездкам в Москву на весенние школьные каникулы в конце марта. Гостиницы заполняются, а билеты в известные музеи на эти даты почти распроданы, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Отели Москвы почти распроданы на школьные весенние каникулы
Фото: openverse by Syuqor7 is licensed under CC BY-ND 2.0

По словам представителя РСТ, групповые номера в московских отелях и самых популярных музеях уже полностью забронированы. Запросы на организацию поездок детских групп из регионов продолжают поступать, однако из-за ограниченных мест приходится отказывать. Это ситуация отличается от прошлого года, когда бронирование началось позже, а интерес к поездкам активизировался лишь в феврале — марте.

Общий объем продаж на весенние каникулы увеличился примерно на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Компания "Виадук Тур" отмечает, что места на мартовские каникулы были распроданы еще в конце января, а группы экскурсоводов были назначены заранее.

Билеты в такие популярные места, как Кремль, Третьяковская галерея, Оружейная палата, стали недоступными задолго до начала каникул. Интерес к выставке "Россия" на ВДНХ особенно высок. Объем продаж туров значительно превысил прошлогодние показатели на 30-40%.

Генеральный директор туроператора "Open Space" отмечает рост цен на столичные туры более чем на 40%, преимущественно из-за увеличения стоимости транспорта. Цены на билеты в музеи также выросли, однако остались в разумных пределах. Туры в Санкт-Петербург подорожали на 15%.

По данным компании "Алеан", на каникулы школьные группы чаще всего выбирают направления: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Белоруссия. Запросов на организацию поездок увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, причем около 80% из них приходится на Москву.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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