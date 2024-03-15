Пока еще ни один туроператор не создал "кошачьего тура" Стамбул - Зеленоградск - Сочи, а стоило бы

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Самые "кошачьи" города мира по версии россиян

2:05
Туризм

По мнению россиян, города как Стамбул, Зеленоградск и Сочи считаются наиболее "кошачьими". Здесь животные часто встречаются на улицах и привыкли к ласке и угощениям от прохожих. Кроме того, в этих местах есть музеи, посвященные кошкам, сообщили в "Яндекс Путешествиях".

Самые "кошачьи" города мира по версии россиян
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По результатам опроса, в котором приняло участие 5 тысяч человек, самыми "кошачьими" городами признаны Стамбул (33% голосов), Зеленоградск (30%) и Сочи (10%), а также все города Кипра (9%) и Котор (4%).

Стамбул заслуженно считается "кошачьей столицей мира", где кошки встречаются повсюду, и местные жители относятся к ним с трепетом. Туристы могут посетить музей кошек, который открылся в октябре 2023 года, и провести время в компании пушистых друзей.

В Зеленоградске, уютном городе возле Калининграда, также много достопримечательностей, связанных с кошками. Здесь можно увидеть граффити, скульптуры и даже светофоры с их изображением. Также в городе есть музей кошек "Мурариум".

В Сочи кошки привлекаются тёплым климатом и большим количеством туристов, которые всегда рады погладить и угостить их. В этом городе есть много достопримечательностей, где можно встретить пушистых друзей.

На Кипр кошек завезли ещё в древности для борьбы с ядовитыми змеями. Сейчас они стали источником хорошего настроения для местных жителей и туристов. Одной из популярных достопримечательностей является женский монастырь Николая Чудотворца "Кошачьего", где монахини заботятся о десятках кошек.

В черногорском Которе кошек также держали в древности для борьбы с грызунами. Сейчас они проживают преимущественно в Старой части города, где можно наблюдать их жизнь. Площадь перед церковью Святой Марии официально отведена для кормления кошек.

Кроме того, среди ответов респондентов были упомянуты города, такие как Анапа, Тбилиси, Абрау-Дюрсо и Санкт-Петербург, как места, где также можно встретить много кошек.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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