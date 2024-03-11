Открытие нового роскошного отеля Mövenpick Resort Antalya Tekirova в Турции намечено на лето

В Анталии для туристов из России откроется новый отель престижного бренда

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Анталии появится превосходный новый отель. Знаменитая сеть Accor вступает на турецкий рынок, готовясь открыть совместно с Prince Group отель под брендом Mövenpick.

Фото: Openverse by heatheronhertravels is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Этот новый объект называется Mövenpick Resort Antalya Tekirova и планируется открыть уже летом 2024 года.

Исмаил Лепиев, председатель совета директоров Prince Group, отметил на церемонии подписания, что этот проект демонстрирует туристический потенциал Турции и подкрепляется мировым опытом Accor.

Посетителям обещаются незабываемые впечатления в захватывающей природной среде.

Подробности проекта следующие: отель пять звезд общей площадью 120 000 квадратных метров предлагает различные варианты размещения, включая 383 номера, семейные номера с частными бассейнами, семейные люксы и виллы. В отеле имеется 700-метровый пляж, несколько бассейнов и спа-центр площадью 896 квадратных метров.