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Здоровый образ жизни на пике: спортивные товары и здоровое питание лидируют в зимних покупках

Россияне зимой занимаются спортом и начинают планировать свои летние поездки

2:05
Туризм

В последнее время заметно увеличилась активность россиян в зимний сезон, как показывают данные исследования финтех-компании ЮMoney. По этим данным, зима стала самым популярным временем для покупок одежды, обуви и спортивного питания. Кроме того, многие люди уже начали готовиться к летним поездкам, посещая туристические сайты и бронируя гостиницы.

Россияне зимой занимаются спортом и начинают планировать свои летние поездки
Фото: wikimedia.org by Kyle Cassidy is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Согласно отчету, оборот платежей за одежду для мужчин и женщин увеличился на 34%, количество покупок выросло на 37%, а число покупателей увеличилось на 9%. Средний чек немного снизился на 2%, составив 12 302 рубля. Покупки одежды и обуви стали особенно популярны среди молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.

Также значительно возрос интерес к БАДам и спортивному питанию. Оборот платежей за эти товары увеличился на 81%, количество покупок выросло на 64%, а число покупателей увеличилось на 33% по сравнению с предыдущим годом. Средний чек увеличился на 11%, достигнув 7 045 рублей.

Интерес к театру, кафе и ресторанам также остается высоким. Общий оборот платежей по банковским картам незначительно увеличился на 6%, так же как и количество транзакций. Однако, альтернативные методы оплаты стали более популярными. Доля платежей через SberPay составила 12% по обороту (рост на 4 п. п.) и 11% по количеству платежей (рост на 1 п. п.). Оборот этого метода вырос вдвое, а количество платежей увеличилось на 46% по сравнению с предыдущей зимой.

Исследование также показало, что россияне продолжают активно заниматься спортом, что отражается в увеличении продаж спортивных товаров. Также наблюдается интерес к кулинарному искусству и разнообразным видам питания, что свидетельствует о том, что люди все более ориентированы на здоровый образ жизни и заботятся о своем здоровье.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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