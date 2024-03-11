Погружение в морские приключения: фестиваль ледоколов в Петербурге

Фестиваль ледоколов отметит начало турсезона в Петербурге

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Открытие нового туристического сезона в Петербурге будет отмечено проведением 11-го Фестиваля ледоколов, на котором посетители и местные жители смогут посетить знаменитые суда, рассмотреть их внутреннее устройство и посетить выставки, открытые специально для гостей. Мероприятие начнётся 28 апреля.

Фото: rosatom.ru

Этот фестиваль станет одним из выдающихся событий весны в городе, направленным на демонстрацию достижений ледокольной промышленности страны.

На фестивале посетители смогут побывать на борту четырёх знаковых ледоколов: "Владивостока", "Капитана Зарубина", "Капитана Сорокина" и музейного "Красина".

Параллельно с Фестивалем ледоколов на берегу Невы будет организована выставка машин, предназначенных для работы на ледяных маршрутах. В этот день также планируется проведение концерта и других развлечений для посетителей.

Фестиваль ледоколов завершится 1 мая, когда на набережную прибудут буксиры, чтобы проводить его до конца.

Представитель организаторов отметил, что данное мероприятие поможет продемонстрировать всю красоту, присущую России, особенно Петербургу, перед миром. Он также подчеркнул, что благодаря таким фестивалям город становится ещё более привлекательным и интересным для туристов.