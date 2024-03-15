Открытие новых горизонтов: как социальные сети вдохновляют на путешествия в России

Россияне находят вдохновение для своих путешествий в социальных сетях

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис "Яндекс Путешествия" отмечает, что каждый десятый россиянин определяет свой следующий отпускный пункт, ориентируясь на социальные сети. Опрос показал, что 39% россиян предпочитают решать, куда поехать, спонтанно.

Фото: trn-news.ru

Некоторые респонденты при выборе направления учитывают рекомендации друзей и знакомых (25%), а также информацию из тематических программ и сайтов (16%). Каждый десятый человек принимает решение о путешествии, опираясь на контент из социальных сетей.

Когда они натыкаются на интересное место в сети или другом источнике, 34% начинают искать дополнительную информацию, 28% сохраняют локацию для будущего, а 22% оценивают стоимость путешествия. Есть также те (9%), кто обращается к друзьям или знакомым за советом, и те (4%), кто сразу начинает искать билеты и отели. Трое из сотни респондентов (3%) готовы сразу забронировать билеты и отель, если им очень понравилось место.

Более 40% россиян при выборе места для путешествия учитывают мнение блогеров и других публичных лиц, причем 5% могут отправиться куда-то исключительно по их рекомендации. Для 20% мнение окружающих играет ключевую роль.

Практически 90% респондентов интересуются публикациями своих друзей, знакомых и родственников о путешествиях. 48% чувствуют мотивацию к путешествиям, увидев их публикации, 32% испытывают радость, 17% — ничего не чувствуют, и 2% признаются, что это их раздражает.

Многие россияне также любят делиться своими путешествиями в социальных сетях: 35% считают важным делиться фото и видео, еще 9% считают это важным. Около трети (33%) россиян практически никогда не публикуют ничего из своих поездок, предпочитая оставлять этот контент для себя и близких.