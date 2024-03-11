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Как избежать потери денег: важные советы для путешествующих с питомцами на борту самолета

Туристам, планирующим путешествие с животными, рассказали, как не потратить деньги на авиабилет впустую

1:46
Туризм

Туристам рекомендуется более внимательно выбирать места на борту самолета, особенно если они путешествуют с питомцем, чтобы избежать потери денег. Один из пассажиров авиакомпании "Победа" поделился в социальных сетях неприятным инцидентом, который случился с ним.

Туристам, планирующим путешествие с животными, рассказали, как не потратить деньги на авиабилет впустую
Фото: openverse.org by sweetron1982 is licensed under CC BY 2.0.

При бронировании он заплатил за самое дорогое место, где кресла имеют более широкий шаг, чтобы обеспечить комфортное размещение переноски для питомца и избежать тесноты. Система бронирования подтвердила выбор.

Однако, по словам пассажира, в аэропорту его без проблем зарегистрировали, но только при посадке на борт его ждал неприятный сюрприз. Бортпроводник отказал ему в занятии места, указанного в посадочном талоне, поскольку оно располагалось возле аварийного выхода. Этот проход, по объективным правилам безопасности, должен быть свободным для возможной эвакуации. Пассажир был недоволен тем, что никто заранее не предупредил его об этой проблеме.

Он высказал своё недовольство в социальных сетях: "Почему продавать билеты на эти места и выдавать посадочные, если потом бортпроводники запрещают занимать их? Какой это бизнес? Кто вернёт мне деньги?".

Журналист из TourDom. ru провёл собственное расследование и подтвердил, что система действительно позволяет покупать места возле аварийных выходов за дополнительную плату. Однако механизм проверки при посадке пассажира на эти места отсутствует. Вместо этого есть только ссылка "Информация о местах", где можно узнать, что определённые категории пассажиров, включая тех, кто путешествует с животными, не могут занимать места возле аварийных выходов.

Пресс-служба "Победы" отказалась комментировать особенности работы системы бронирования и возможность возврата денег пассажиру.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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