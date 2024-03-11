Крым: планы на побитие советского рекорда по туристическому потоку

В Крыму прогнозируется рекордный турпоток в 18 млн человек через 10 лет

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крым может достичь рекордных советских показателей по туристическому потоку примерно через десять лет. Об этом заявил глава Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей в интервью с ТАСС.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Он отметил, что во времена СССР на полуострове был зафиксирован рекордный прилив туристов — 17-18 миллионов человек.

"В настоящее время мы не привлекаем такое количество посетителей. Я думаю, что к через десять лет мы сможем достичь этой цифры", — сказал эксперт.

По его словам, в настоящее время поток туристов в Крым недостаточно высок из-за прекращения авиасообщения с регионом в 2022 году. Это приводит к тому, что жители отдаленных регионов России не могут посетить местные курорты. Также существует проблема низкого потока туристов в периоды межсезонья. Для решения этой проблемы необходимо развивать оздоровительный туризм, подчеркнул Маковей.