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Крым: планы на побитие советского рекорда по туристическому потоку

В Крыму прогнозируется рекордный турпоток в 18 млн человек через 10 лет

0:56
Туризм

Крым может достичь рекордных советских показателей по туристическому потоку примерно через десять лет. Об этом заявил глава Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей в интервью с ТАСС.

В Крыму прогнозируется рекордный турпоток в 18 млн человек через 10 лет
Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Он отметил, что во времена СССР на полуострове был зафиксирован рекордный прилив туристов — 17-18 миллионов человек.

"В настоящее время мы не привлекаем такое количество посетителей. Я думаю, что к через десять лет мы сможем достичь этой цифры", — сказал эксперт.

По его словам, в настоящее время поток туристов в Крым недостаточно высок из-за прекращения авиасообщения с регионом в 2022 году. Это приводит к тому, что жители отдаленных регионов России не могут посетить местные курорты. Также существует проблема низкого потока туристов в периоды межсезонья. Для решения этой проблемы необходимо развивать оздоровительный туризм, подчеркнул Маковей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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