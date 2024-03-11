Крым: планы на побитие советского рекорда по туристическому потоку

Крым может достичь рекордных советских показателей по туристическому потоку примерно через десять лет. Об этом заявил глава Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей в интервью с ТАСС.
Он отметил, что во времена СССР на полуострове был зафиксирован рекордный прилив туристов — 17-18 миллионов человек.
"В настоящее время мы не привлекаем такое количество посетителей. Я думаю, что к через десять лет мы сможем достичь этой цифры", — сказал эксперт.
По его словам, в настоящее время поток туристов в Крым недостаточно высок из-за прекращения авиасообщения с регионом в 2022 году. Это приводит к тому, что жители отдаленных регионов России не могут посетить местные курорты. Также существует проблема низкого потока туристов в периоды межсезонья. Для решения этой проблемы необходимо развивать оздоровительный туризм, подчеркнул Маковей.
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