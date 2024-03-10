Немецкий туризм в Турции: растущее разочарование местных отельеров

Немецкие туристы вызвали разочарование в Турции стремлением сэкономить

На выставке ITB в Берлине представители турецких отелей выразили свои опасения по поводу экономичного поведения немецких туристов. Они сообщили о серьезном разочаровании в регионах, таких как Аланья и Анталья. Сфера туризма в Турции пока не может вернуться к уровню до пандемии.

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Отельеры считают, что причиной этого является стремление немцев сэкономить. В Турции планируют увеличить число бюджетных чартерных рейсов в Стамбул. Аланья и Анталья остаются популярными направлениями для жителей Германии, которые предпочитают бюджетный отдых. Это вызывает разочарование у турецких предпринимателей в сфере гостеприимства и туризма.

Наблюдается рост спроса на путевки в Турцию, но эксперты не ожидают его дальнейшего увеличения, в частности из-за экономичного поведения немецких туристов, которые разочаровали турецких представителей.