Отдых в ОАЭ: как застрявшие туристы решают проблемы с задержками рейсов

Российские туристы на двое суток застряли в ОАЭ

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Информация о российских туристах, которые задержались в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), поступила из издания TourDom. По данным этого источника, рейс авиакомпании flydubai, запланированный на 8 марта из Минеральных Вод, фактически прибыл в ОАЭ только 10 марта. Из-за этой задержки туристам пришлось остаться на курортах страны.

Фото: Unsplash by Piotr Chrobot

Туристы, сделавшие бронирование через туроператоров, договорились о продлении пребывания в отелях ОАЭ. Однако те, кто организовал свой отдых самостоятельно, оказались в более сложной ситуации, отмечает TourDom. По материалам издания, если был забронирован дорогой отель, шансы на то, что авиаперевозчик возместит стоимость дополнительных двух суток проживания из-за задержки рейса, крайне низки. В лучшем случае туристам могут предложить бюджетный вариант гостиницы поблизости от аэропорта.