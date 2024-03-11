Экологически чистый отдых: посещение особо охраняемой территории на Мамае

Говорится о создании особо охраняемой природной территории, площадь которой превышает 436 гектаров.
В границы рекреационной зоны будут включены уже существующие объекты размещения и обслуживания туристов. Это решение было вызвано постоянным ростом числа посетителей с каждым годом. Присвоение статуса особо охраняемой территории поможет организовать поездки на гору Мамай, которая является одним из пяти самых популярных горнолыжных курортов в России.
За посещение ООПТ будут взиматься сборы, которые будут использованы для обеспечения ухода за местом и уборки мусора. Также на территории Мамая будут созданы новые объекты, помимо гостиничных номеров это будут сооружения для причаливания, хранения и обслуживания катеров, лодок и других судов.
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