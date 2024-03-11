Мошенничество в отелях: как избежать неожиданных доплат

Советы по защите от аферистов в отелях

2:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристов предупреждают о мошенничестве в отелях, связанном с незаконным взиманием денег. Сообщается, что путешественники сталкиваются с неожиданными счетами за дополнительные услуги, даже после того, как они уже оплатили свое проживание. Эксперты рекомендуют требовать полный расчет при выезде и быть внимательными к сообщениям о возможных дополнительных платежах.

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Один из туристов поделился своим опытом пребывания в отеле в Колумбии. Из-за этой схемы он потерял около 11'554 рублей. По его словам, в одном из отелей, где он останавливался, помимо оплаты за ночь в 27'700 рублей, с него взяли еще 54'300 рублей за напитки и стирку. Через месяц после отъезда отель выставил ему счет на дополнительные 10'000 рублей за стирку, которую якобы забыли включить в исходный счет.

Еще один пострадавший рассказал о подобном случае в Панаме, где отель потребовал дополнительную оплату за стирку, утверждая, что горничная забывала вносить данные о стирках. В случае отказа оплатить, им грозились штрафные санкции. Впоследствии выяснилось, что это была мошенническая схема, проводимая сотрудниками гостиницы.

Эксперт по обслуживанию клиентов, Крейг Боровски, отметил, что такие мошеннические действия распространены в Центральной и Южной Америке, но могут встречаться в любой части мира. Он советует всегда требовать квитанцию о полной оплате при выезде из отеля, включая все дополнительные услуги. Если по электронной почте приходят требования о дополнительной оплате, лучше их игнорировать и следить за операциями по карте, которой вы расплачивались в отеле. Боровски подчеркивает, что персонал отеля должен предупреждать гостей об этих возможных мошеннических схемах заранее, чтобы клиенты были более бдительны и защищены.

Кроме того, существуют и другие способы обмана гостей отелей. Например, мошенники могут звонить в номер, выдавая себя за сотрудников ресепшн, и запрашивать данные карты. В таких случаях рекомендуется отказаться и обратиться к рецепции лично. Также следует избегать публикации фотографий номера в социальных сетях, чтобы не раскрывать свое местоположение и длительность пребывания, что может повысить риск преследования или кражи.