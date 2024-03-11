Российский турист в Таиланде: идеальный брак или серьезные проблемы

Турист из России поделился своим опытом брака с женщиной из Таиланда

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

На сайте "Дзен" опубликован рассказ о российском туристе, который решил осесть в Таиланде и взять в жены местную женщину. По его словам, начало брака казалось идеальным, но вскоре возникли серьезные проблемы.

Фото: trikky.ru

Способность местных властей защищать своих граждан может стать дополнительным вызовом для иностранцев, особенно если они сталкиваются с насилием со стороны своих партнеров. В данном случае полиция была свидетелем инцидентов, но решения о возбуждении дела против женщины не было.

Долгое время мужчина жил отдельно от своей жены, не зная, как поступить дальше. В конечном итоге он признался, что вступление в брак с местной женщиной было его ошибкой.

Этот рассказ служит предостережением для тех, кто собирается вступать в брак с представителями другой культуры. Важно учитывать различия в ценностях и поведенческих нормах, чтобы избежать конфликтов и сохранить отношения на долгие годы.