Основные правила поведения в самолете: создаем комфорт для всех пассажиров

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Инцидент на борту самолета

1:28
Туризм

В результате скандального инцидента на борту самолета, двое пассажиров привлекли к себе внимание общественности. Мужчина нанес удар женщине, недовольный запахом ее "вонючих ног", который распространялся по всему салону. После этого инцидента женщина наконец-то убрала свои ноги.

Инцидент на борту самолета
Фото: flickr.com by bomberpilot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generi

Однако многие участники форума Reddit осудили действия мужчины, считая их чрезвычайно неприемлемыми. Один из комментаторов отметил: "Некоторые люди просто лишены совести и уважения к другим". Другие поддержали женщину, утверждая, что сидеть в одном положении может быть неприятно, и поднять ноги было единственным способом обеспечить себе комфорт.

Это не первый случай, когда пассажиры сталкиваются с проблемой помещения ног на подголовники других пассажиров. В прошлом году одна туристка поделилась в социальных сетях фотографией женщины в сапогах, которая положила свои ноги на ее сиденье. Пользователи выразили негодование перед таким безобразием. Один из комментаторов считал такое поведение неприемлемым: "Если бы я сидел рядом с этим человеком, я бы уже развернул свое кресло вниз".

Представитель авиакомпании, на борту которой произошел инцидент, отметил, что подобные ситуации случаются достаточно часто, и советует пассажирам следить за своим поведением во время полетов. Он также добавил, что компания продолжит работу над обеспечением более комфортных условий для всех пассажиров.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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