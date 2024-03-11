Основные правила поведения в самолете: создаем комфорт для всех пассажиров

В результате скандального инцидента на борту самолета, двое пассажиров привлекли к себе внимание общественности. Мужчина нанес удар женщине, недовольный запахом ее "вонючих ног", который распространялся по всему салону. После этого инцидента женщина наконец-то убрала свои ноги.
Однако многие участники форума Reddit осудили действия мужчины, считая их чрезвычайно неприемлемыми. Один из комментаторов отметил: "Некоторые люди просто лишены совести и уважения к другим". Другие поддержали женщину, утверждая, что сидеть в одном положении может быть неприятно, и поднять ноги было единственным способом обеспечить себе комфорт.
Это не первый случай, когда пассажиры сталкиваются с проблемой помещения ног на подголовники других пассажиров. В прошлом году одна туристка поделилась в социальных сетях фотографией женщины в сапогах, которая положила свои ноги на ее сиденье. Пользователи выразили негодование перед таким безобразием. Один из комментаторов считал такое поведение неприемлемым: "Если бы я сидел рядом с этим человеком, я бы уже развернул свое кресло вниз".
Представитель авиакомпании, на борту которой произошел инцидент, отметил, что подобные ситуации случаются достаточно часто, и советует пассажирам следить за своим поведением во время полетов. Он также добавил, что компания продолжит работу над обеспечением более комфортных условий для всех пассажиров.
Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.