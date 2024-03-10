Отзыв туриста: почему железнодорожные поездки по России лучше, чем в Новой Зеландии

Турист рассказал о своем опыте путешествий на железнодорожном транспорте в России и в Новой Зеландии

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский турист сравнил условия железнодорожного транспорта в России и Новой Зеландии, выявив их преимущества и недостатки. О своих впечатлениях он поделился в канале "Делай, что хочешь" в социальной сети "Дзен".

Фото: flickr.com by Mikhail (Vokabre) Shcherbakov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он отметил, что в России все еще используются старые советские поезда, и, хотя существуют недостатки, такие как запах в туалетах, это компенсируется протяженностью железных дорог, одной из самых больших в мире. Однако он выразил недовольство наличием устаревших туалетов в большинстве поездов и плохими окнами, мешающими наслаждаться красотой российских пейзажей.

Помимо старых поездов, в России также курсируют новые современные составы, о которых, по мнению туриста, Новая Зеландия даже не слышала. Однако стоимость билетов на эти поезда значительно выше. В Новой Зеландии, напротив, поезда предлагают уютные и комфортные условия для пассажиров, включая туалеты в каждом вагоне, даже в сидячих, и их доступность на стоянках.

Несмотря на комфорт новозеландских поездов, российский путешественник отметил, что предпочитает путешествовать по России, так как здесь больше разнообразия и возможностей для выбора.