Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Sputnik: археологи вновь открыли гробницы возле британской военной базы на Кипре
Chery Tiggo 8 прошел 200 000 км и не "подвёл"
Лучшие сорта ранней голубики для радости и пользы
Спрей для очищения кистей для макияжа: 2 рецепта, которые легко можно повторить дома
Этой зимой "Согласие" выплатило убытков из-за снега на 42 млн рублей
ОКБ: выдача кредиток в РФ сокращается
Как пожарить картошку, чтобы у неё получилась румяная корочка?
Десять хитростей скупых туристов на горнолыжных курортах: как экономить без ущерба для удовольствия
Масла для тела, которые восстановят кожу, подчеркнут загар и заменят парфюм
Отзыв туриста: почему железнодорожные поездки по России лучше, чем в Новой Зеландии

Турист рассказал о своем опыте путешествий на железнодорожном транспорте в России и в Новой Зеландии

1:10
Туризм

Российский турист сравнил условия железнодорожного транспорта в России и Новой Зеландии, выявив их преимущества и недостатки. О своих впечатлениях он поделился в канале "Делай, что хочешь" в социальной сети "Дзен".

Турист рассказал о своем опыте путешествий на железнодорожном транспорте в России и в Новой Зеландии
Фото: flickr.com by Mikhail (Vokabre) Shcherbakov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он отметил, что в России все еще используются старые советские поезда, и, хотя существуют недостатки, такие как запах в туалетах, это компенсируется протяженностью железных дорог, одной из самых больших в мире. Однако он выразил недовольство наличием устаревших туалетов в большинстве поездов и плохими окнами, мешающими наслаждаться красотой российских пейзажей.

Помимо старых поездов, в России также курсируют новые современные составы, о которых, по мнению туриста, Новая Зеландия даже не слышала. Однако стоимость билетов на эти поезда значительно выше. В Новой Зеландии, напротив, поезда предлагают уютные и комфортные условия для пассажиров, включая туалеты в каждом вагоне, даже в сидячих, и их доступность на стоянках.

Несмотря на комфорт новозеландских поездов, российский путешественник отметил, что предпочитает путешествовать по России, так как здесь больше разнообразия и возможностей для выбора.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш

Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.

Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Правила ухода за толстянкой
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Сводка с фронта: ВС РФ начали "щёлкать" технику НАТО в тылу. Очередной котёл для ВСУ
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
Киев возмущён словами Папы Римского Франциска о белом флаге Дмитрий Плотников
Эти раннеспелые сорта огурцов дают обильный урожай: за небольшие хрустящие плоды их любят садоводы
В каких странах кошек обожают, а в каких - попросту едят: рассказываем кто и почему так относится к кошкам
Стресс или проблемы со здоровьем: почему кошка всегда хочет укусить и поцарапать своего хозяина
Стресс или проблемы со здоровьем: почему кошка всегда хочет укусить и поцарапать своего хозяина
Последние материалы
Neuropsychologia: творческим людям необходимо найти баланс между сознательной и бессознательной деятельностью
В ГИБДД рассказали, как обмануть дорожную камеру и избежать штрафа
Телефоны не вызывают рак
Три неприхотливых комнатных цветка
Нобуо Уэмацу: будущее музыки в видеоиграх
Назначен новый команующий ВМФ России
Призёр ОИ Войнова считает абсурдом "прогибаться" ради нейтрального статуса на Олимпиаде
Пышки кино России: красивые актрисы, которых лишний вес только красит
Почему опасно приучать кошку к унитазу
Новые правила использования телефонов в полёте: что изменится для пассажиров?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников