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Из 2000 бункеров "холодной войны" в Германии действующими осталось только 600: собрались восстанавливать все

В Германии планируют возведение новых бомбоубежищ

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Туризм

В интервью медиагруппе Funke глава Ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер призвал власти страны увеличить инвестиции в обеспечение внутренней безопасности, включая реставрацию и расширение инфраструктуры бункеров.

В Германии планируют возведение новых бомбоубежищ
Фото: commons.wikimedia.org by Cezary Piwowarski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его мнению, в период холодной войны в Германии насчитывалось более 2000 бункеров. В настоящее время активно используется всего 600 сооружений, которые могут обеспечить защиту около 500 тысячам человек.

Бергхеггер подчеркнул, что оставшиеся бункеры недостаточны для обеспечения безопасности всего населения Германии. Он призвал к немедленному восстановлению выведенных из строя убежищ и к строительству новых бомбоубежищ.

Предложение главы ассоциации состоит в выделении не менее миллиарда евро в год на эти цели в течение следующих десяти лет. Эти средства должны быть распределены между федеральным правительством, региональными властями и органами местного самоуправления.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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