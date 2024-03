Китайский агент российской учительницы английского языка вёл себя как сутенёр: как трудостраиваться в Китае

В Китае молодая женщина из России столкнулась с проблемой в своем трудовом контракте. Она работала учителем английского языка в одной из местных школ, но когда ее китайский агент стал требовать слишком большую часть ее заработной платы, она решила уйти. Когда она попыталась получить свою зарплату, агент начал угрожать ей и использовать видео, на котором показаны другие российские граждане, задержанные китайскими властями.

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication