Избегайте вреда природе: советы эксперта по экологическим путешествиям

Как обеспечить безопасность диких животных во время путешествий

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Экологические организации предупреждают туристов о возможных негативных последствиях общения с животными во время отпуска. Эксперт по экологическим путешествиям Роберт Перкинс подчеркивает необходимость предотвращения вреда для диких животных, который может быть причинен туристами даже несмотря на их лучшие намерения. Он указывает на то, что занятия, такие как катание на слонах, участие в шоу с косатками и фотографирование с тиграми, могут привести к жестокому обращению с животными. Перкинс подчеркивает, что контакт с дельфинами и китами должен происходить исключительно в их естественной среде и с соблюдением определенных правил безопасности.

Фото: openverse.org by GRVO TV is licensed under CC BY-ND 2.0.

Он также предупреждает о том, что селфи с львами также представляет серьезную проблему, поскольку некоторые животные становятся привязанными к людям после накачивания наркотиками, что делает невозможным их возвращение в дикую природу. Вместо этого их часто усыпляют или используют для коммерческих целей, что приводит к их трагической участи. Он также призывает к осторожности при наблюдении за рождением черепах, не нарушая их естественные процессы.

Перкинс также обращает внимание на катание на собачьих упряжках, отмечая, что в самом занятии нет ничего плохого, но необходимо убедиться в том, что собаки находятся в хороших условиях и обращаются с ними бережно.

Эксперты по экологическим путешествиям настоятельно рекомендуют туристам проявлять больше внимания к диким животным и соблюдать правила безопасности, чтобы избежать вреда для природы и сохранить ее красоту.