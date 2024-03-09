Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы причины, почему кошка постоянно кусается
Вышло видео с геймплеем авто-симулятора Taxi Life: A City Driving Simulator
Автоэксперт Рузанов: спешить с переходом на летнюю резину не стоит
Зачем коты трутся об нас головой
Ученые выявили перегрев верхних слоёв атмосферы Солнца
Три правила, которые помогли отрастить длинные и здоровые волосы
Гибрид моркови "Тангерина F1"
Почему на самом деле "Кошмар на улице Вязов" стал культовым фильмом
Аналитик Осадчий дал прогноз курса рубля после президентских выборов в РФ
Путешествие в Стамбул без лишних затрат: бесплатные места и необычные впечатления

Туристка поделилась советами о том, как экономно путешествовать по Стамбулу

1:20
Туризм

Статья о том, как путешествовать по Стамбулу насыщенно, не расходуя большие суммы или даже без денег, была опубликована российской туристкой в ее Дзен-канале под названием "Одна в чужом городе". Она утверждает, что путешествие без особых затрат вполне возможно.

Туристка поделилась советами о том, как экономно путешествовать по Стамбулу
Фото: wikimapia by Vadim.tk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Автор поделился некоторыми интересными местами, которые можно посетить бесплатно в Стамбуле. К примеру, одной из таких достопримечательностей является церковь Святых Сергия и Вакха, преобразованная в мечеть под названием "Малая Айя-София". Также она посетила цистерну Наккаш в подземной части небольшого торгового центра, а также Большой константинопольский ипподром, являющийся одним из грандиозных сооружений Византийской империи, и другие исторические объекты.

Девичью башню, символ Стамбула, расположенную на островке в Босфорском проливе, можно посмотреть в рамках экскурсий по азиатской стороне Стамбула. Это может обойтись в 30-50 евро в зависимости от выбранной программы, или быть совершенно бесплатным, если взять билет на паром из Эменёню к автовокзалу Харем.

Автор советует использовать возможность посещения этих мест, пока они доступны, и подчеркивает, что в городе существует множество мест, которые можно посетить бесплатно, получив при этом массу впечатлений.

СТАМБУЛ 2024: цены, еда, что посмотреть, Новый год в Турции, башня Чамлыджа, круиз по Босфору
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
"Мама постаралась": Орбакайте выгнали с концерта в Кремле после заявлений Пугачевой

Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.

Кристину Орбакайте не пустили в Кремль из-за провокаций Аллы Пугачевой
В чём лучше мариновать мясо: особенности трёх видов маринадов
Чем лучше мариновать мясо — свежевыжатым соком, кефиром или минералкой?
Ваша киска не купила бы вискас: появился ответ на вопрос, стоит ли покупать разрекламированный корм
Фиалки дома могут не радовать своим цветением. Даём некоторые рекомендации, чтобы этого избежать
ВКС РФ начали применять в спецоперации авиабомбы с модулем УМПБ Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
"Киркоров в колготках лучше выглядит": Александр Серов в неудачных штанах продемонстрировал свои причиндалы
Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян вернулся к бывшей избраннице
Стало известно, кто скрывался в костюме Водяного в шоу "Маска"
Стало известно, кто скрывался в костюме Водяного в шоу "Маска"
Последние материалы
Три правила, которые помогли отрастить длинные и здоровые волосы
Гибрид моркови "Тангерина F1"
Почему на самом деле "Кошмар на улице Вязов" стал культовым фильмом
Туристка поделилась советами о том, как экономно путешествовать по Стамбулу
Politico: Франция создает альянс стран, готовых отправить войска на Украину
Аналитик Осадчий дал прогноз курса рубля после президентских выборов в РФ
Отвадить кошек от грядок помогут цитрусовые
Экс-аналитик ЦРУ: Россия не будет договариваться с Зеленским, пока Украина контролирует Одессу
Чего в зеркалах боятся коты
На груди Джульетты в Вероне протерли дырку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников