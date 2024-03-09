Путешествие в Стамбул без лишних затрат: бесплатные места и необычные впечатления

Туристка поделилась советами о том, как экономно путешествовать по Стамбулу

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Статья о том, как путешествовать по Стамбулу насыщенно, не расходуя большие суммы или даже без денег, была опубликована российской туристкой в ее Дзен-канале под названием "Одна в чужом городе". Она утверждает, что путешествие без особых затрат вполне возможно.

Фото: wikimapia by Vadim.tk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Автор поделился некоторыми интересными местами, которые можно посетить бесплатно в Стамбуле. К примеру, одной из таких достопримечательностей является церковь Святых Сергия и Вакха, преобразованная в мечеть под названием "Малая Айя-София". Также она посетила цистерну Наккаш в подземной части небольшого торгового центра, а также Большой константинопольский ипподром, являющийся одним из грандиозных сооружений Византийской империи, и другие исторические объекты.

Девичью башню, символ Стамбула, расположенную на островке в Босфорском проливе, можно посмотреть в рамках экскурсий по азиатской стороне Стамбула. Это может обойтись в 30-50 евро в зависимости от выбранной программы, или быть совершенно бесплатным, если взять билет на паром из Эменёню к автовокзалу Харем.

Автор советует использовать возможность посещения этих мест, пока они доступны, и подчеркивает, что в городе существует множество мест, которые можно посетить бесплатно, получив при этом массу впечатлений.

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