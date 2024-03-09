Романтика под угрозой: повреждение статуи Джульетты в Вероне омрачает туристический опыт

На груди Джульетты в Вероне протерли дырку

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно информации из местного издания L'Arena, туристы, посетившие известный город Верону, нанесли повреждения известной статуе Джульетты. Эта статуя была открыта для общественного просмотра в 1969 году и является одной из основных достопримечательностей города. Известно, что люди часто прикасались к Джульетте за грудь, веря в примету, что это может принести удачу в любви, что привело к образованию небольшой дырки в статуе.

Фото: Flickr: Ава Удивила by Дэн Дзен is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Уже в 2014 году статуя подверглась реставрации по той же причине, обходясь в 15 тысяч евро (1,4 миллиона рублей). Тем не менее, ежедневно сотни туристов продолжают приезжать в этот самый романтичный город Италии, чтобы прикоснуться к бюсту героини шекспировской трагедии.

В отличие от Вероны, где страдает статуя, в Австрии туристы нанесли вред не памятнику, а друг другу. На горнолыжном курорте во время драки между британскими туристами одному из мужчин откусили кусочек носа, сообщает издание The Daily Mirror. Две группы пьяных британских туристов вышли из паба около 8 вечера, где к ним подошла толпа молодых людей. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один из нападавших откусил кончик носа 29-летнему британцу. Пострадавший был доставлен в больницу, а полиция ведет расследование поиска "кровожадного" нападавшего.