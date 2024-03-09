Туристов на Бали ждёт неприятность: морские волны могут достигать двух метров в высоту

Индонезийские власти предупредили о новой угрозе для туристов на Бали — популярном курорте. Эта угроза связана с экстремальными погодными условиями, которые охватывают большую часть острова. Согласно информации от Центра метеорологии, климатологии и геофизики (BBMKG), есть вероятность появления высоких морских волн. Например, в южной части острова они могут достигать двух метров и более.
В свете недавних происшествий, в которых погибли туристы, занимавшиеся водными видами спорта, особенно активным туристам рекомендуется следить за погодными условиями и проявлять максимальную осторожность.
Кроме того, центральное управление по гражданской обороне и защите населения Индонезии подчеркнуло риск штормовых погодных условий. Они могут привести к серьезным последствиям, таким как наводнения, ураганы и оползни. Поэтому туристам настоятельно рекомендуется связаться со своими поставщиками услуг, чтобы получить актуальную информацию о расписании и возможных изменениях из-за неблагоприятных погодных условий.
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