Туристов на Бали ждёт неприятность: морские волны могут достигать двух метров в высоту

Бали предостерегает туристов от того, что море может их унести

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Индонезийские власти предупредили о новой угрозе для туристов на Бали — популярном курорте. Эта угроза связана с экстремальными погодными условиями, которые охватывают большую часть острова. Согласно информации от Центра метеорологии, климатологии и геофизики (BBMKG), есть вероятность появления высоких морских волн. Например, в южной части острова они могут достигать двух метров и более.

Фото: openverse by F H Mira is licensed under CC BY-SA 2.0

В свете недавних происшествий, в которых погибли туристы, занимавшиеся водными видами спорта, особенно активным туристам рекомендуется следить за погодными условиями и проявлять максимальную осторожность.

Кроме того, центральное управление по гражданской обороне и защите населения Индонезии подчеркнуло риск штормовых погодных условий. Они могут привести к серьезным последствиям, таким как наводнения, ураганы и оползни. Поэтому туристам настоятельно рекомендуется связаться со своими поставщиками услуг, чтобы получить актуальную информацию о расписании и возможных изменениях из-за неблагоприятных погодных условий.