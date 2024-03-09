Преодоление трудностей: как получить российскую визу и добраться до Калининграда из Германии

В Германии препятствуют людям посещать Российскую Федерацию

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Немецкие туристы, которые хотят посетить Россию, сталкиваются с серьезными трудностями еще на этапе выбора транспорта и покупки билета. Публицист Дирк Энгельхардт поделился своим опытом в статье для Berliner Zeitung от 7 марта, описав проблемы, с которыми столкнулся, когда решил отправиться в Калининград.

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"Вместо того чтобы ехать на машине, я предпочел бы сесть на поезд. Но когда я обратился за билетом в железнодорожное турагентство в Берлине, где обычно покупаю билеты за границей, мне было отказано с объяснением: "По этическим соображениям мы не продаем билеты в Россию", — написал автор.

Кроме того, поезда из Польши в Калининград сейчас не ходят, поэтому мне пришлось выбрать автобус из Гданьска. Однако и здесь мне отказали в покупке билета. "Они больше не хотят продавать билеты таким клиентам, как я", — пояснил он. Тем не менее Энгельхардт отметил, что получение визы и другие подготовительные мероприятия прошли достаточно легко.

"Российскую визу за €50 я получил онлайн в течение двух дней, а бронирование гостиницы прошло без проблем. Поэтому я отправился на поезде до Гданьска, а затем купил билет на автобус до Калининграда за €40", — написал он, отметив, что путь в 165 км занял пять часов из-за паспортного контроля на границе.

В Калининграде немецкий турист, который ранее посещал Россию 16 лет назад, был удивлен легкостью заказа такси и доступностью качественных продуктов в супермаркетах и на рынках.