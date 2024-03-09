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Проблемы с платежами: российские туристы сталкиваются с ограничениями в Турции

Из-за санкций, платежи российских туристов в Турции подвергаются блокировке

1:21
Туризм

Из-за санкций Запада, которые привели к заблокированным платежам, путешествия российских туристов в Турции подверглись угрозе. Экспортеры столкнулись с проблемами получения доходов из-за ограничений, наложенных на турецкие банки, сообщает издание "Акценты".

Из-за санкций, платежи российских туристов в Турции подвергаются блокировке
Фото: flickr.com by Константин Барбу is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Посол России в Турции Алексей Ерохов поднял вопрос о критической необходимости решения проблемы с платежными переводами, которая может нарушить доступность отдыха для россиян. Представители местного туристического бизнеса также выразили беспокойство по поводу возможного отрицательного воздействия на отрасль. Заблокированные платежи уже привели к значительным финансовым потерям для торговцев, а российские туристы не могут использовать свои карты "Мир" в Турции. Невозможность осуществления платежей также затронула туристических операторов, которые вынуждены искать альтернативные способы проведения транзакций.

Проблемы с платежами могут привести к увеличению цен на путевки в Турцию, что может повлечь дополнительные финансовые бремена для туристических агентств. Несмотря на сложившуюся ситуацию, обе стороны уже начали работать над решением проблемы. Турция выразила нежелание потерять российских туристов, учитывая их значительный вклад в туристическую индустрию страны. Нарушение в системе платежей может иметь серьезные последствия для экономики Турции.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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