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Путешествие в Таиланд: почему туристы предпочитают роскошные отели

Туристы в Таиланде стали предпочитать роскошные услуги и изысканное питание

Туризм

Власти Таиланда были удивлены тем, что туристы стали предпочитать более роскошные отели и курорты вместо бюджетных вариантов. Согласно исследованию Управления по туризму страны, средняя стоимость поездки туристов выросла до 50 тысяч бат, что примерно равно 128 тысячам рублей. Но это не помешало им продолжать путешествовать.

Туристы в Таиланде стали предпочитать роскошные услуги и изысканное питание
Фото: https://www.swaggermagazine.com/

Отмечается, что туристы стали больше интересоваться уличной едой, тратя на нее около 4 тысяч бат в день, что на 2 тысячи бат меньше, чем раньше. Кроме того, исследование показало, что туристы из Ближнего Востока тратят больше денег на поездки в Таиланд, чем туристы из любого другого региона мира. За ними следуют посетители из Океании, США и Европы.

Эксперты считают, что увеличение цен на туристические услуги может быть связано с восстановлением экономики после пандемии COVID-19. Тем не менее, владельцы бюджетных отелей и других туристических объектов продолжают улучшать качество своих услуг, чтобы привлечь больше клиентов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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