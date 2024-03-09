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Эксплуатация слонов в Таиланде под прицелом: истинные факты от WAP

Экоактивисты обвинили туристов в угрозе вымирания слонов в Таиланде

2:05
Туризм

"Зеленые" начали атаку на еще одну привычную отрасль туризма в Таиланде, стремясь приостановить её развитие. Ужасные факты о развлечениях для туристов были опубликованы организацией World Animal Protection (WAP). Речь идет о популярном тайском виде развлечений — слонах, и всем, что с ними связано: катание на них, экскурсии и прочее. Туристов обвинили в поддержке жестокого обращения, контрабанды и в конечном итоге в угрозе исчезновения слонов своими деньгами.

Экоактивисты обвинили туристов в угрозе вымирания слонов в Таиланде
Фото: openverse by gudi&cris is licensed under CC BY 2.0

По данным исследователей ассоциации, "5,5 миллиарда диких животных, представляющих 487 видов, страдают от жестокого обращения в плену по всему миру", включая слонов, которые являются одними из самых эксплуатируемых.

"Сложившаяся ситуация вокруг слонов в Таиланде является особенно тревожной", — добавил Ник Стюарт, директор глобальных кампаний WAP. Он отметил, что эти умные и долгоживущие животные используются "для развлекательной индустрии с использованием дикой природы".

Согласно его словам, туристы, возможно, даже не осознают, что поддерживают такое эксплуатационное отношение, тратя огромные суммы на катание на слонах и купание с ними, делая вклад в индустрию стоимостью от 580 до 770 миллионов долларов США ежегодно.

Во-первых, по мнению WAP, с ростом спроса растет и "черный рынок", где цена одного слона может достигать 50 тысяч долларов США, что приводит к тревожному увеличению браконьерства и контрабанды.

Сама индустрия также известна своей жестокостью: видеозаписи, сделанные с 2018 по 2020 год, "показывают ужасные методы тренировок, используемые тайскими тренерами, которые оставляют за собой неисправимые травмы", отмечают экологи.

Предлагая возложить ответственность на туристическую индустрию и прекратить её существование, WAP выступает за запрет разведения слонов в неволе и превращение слоновьих парков в заповедники, свободные от жестокости.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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