Как избежать негативных последствий дальних авиаперелетов: советы экспертов

Долгие авиаперелеты могут оказывать негативное воздействие на различные системы организма человека

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иностранные медицинские и туристические специалисты сообщили о потенциально негативном воздействии дальних авиаперелетов на различные системы организма человека, такие как сердце, мозг, желудок и даже кожа, ссылаясь на исследования и наблюдения врачей, как сообщает источник Mirror.

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Британский терапевт и консультант Джилл Дженкинс отмечает, что несмотря на безопасность полетов, следует учитывать их потенциальные последствия для здоровья. Она предупреждает, что продолжительное сидение в течение восьми часов или дольше может оказать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему и дыхательные пути.

Риск для мозга связан с изменением часовых поясов и низкой влажностью воздуха, что может вызвать головные боли, головокружение и нарушения когнитивных функций. Изменения в режиме сна, вызванные перелетами через несколько часовые пояса, также могут сказаться на качестве и продолжительности сна, что в свою очередь влияет на когнитивные функции и настроение.

Также важно обращать внимание на состояние желудочно-кишечного тракта. Изменения во влажности воздуха могут вызвать проблемы с желудком, такие как запоры, вздутие живота и дискомфорт. Кроме того, на больших высотах увеличивается воздействие ультрафиолетовых лучей, поэтому рекомендуется использовать увлажняющие кремы и средства защиты от солнца.

Журналисты также подчеркивают важность движения во время полета. Длительное сидение без особых движений может привести к застою крови в мышцах. Регулярное вставание и растяжка во время полета рекомендуются для поддержания здоровья.

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