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Испанский курорт Costa-del-Sol: проблема с водой может повлиять на отдых туристов

Испанский курортный район рискует "нагреться" из-за нехватки воды

1:35
Туризм

На известном испанском курорте Коста-дель-Соль возможны столкновения между туристами и местными жителями из-за дефицита водных ресурсов. Этот курортный район стал одним из мест в Испании, которые страдают от нехватки воды.

Испанский курортный район рискует "нагреться" из-за нехватки воды
Фото: Openverse by szeke is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

По данным испанских СМИ, власти провинции Андалусия, где расположен курортный район, уже в конце января утвердили четвертый указ о засухе, в котором основное внимание уделяется очищенной воде для обеспечения производственных нужд. На проекты по восстановлению водных ресурсов выделено 217 миллионов евро.

Однако местных жителей призвали экономить воду, и разрабатываются "жесткие меры". Компания Acosol, ответственная за водоснабжение на западе Коста-дель-Соль и включающая муниципалитеты, такие как Марбелья и Михас, предложила запрет на заполнение частных бассейнов и использование общественных душевых и насосов.

Возникает вопрос, как власти будут вводить ограничения. На данный момент все предложения остаются на уровне концепций. С одной стороны, если отели сохранят право на использование бассейнов, в то время как власти запретят местным жителям, это может привести к конфликтам. Особенно учитывая, что ежедневный расход воды на одного клиента в отелях значительно превышает расходы жителей.

С другой стороны, если отели будут вынуждены закрыть бассейны, туристы, особенно из Европы и Великобритании, которые часто не пользуются бассейнами, могут отказаться приезжать. В итоге местные жители и потенциальные туристы остаются в неопределенном положении.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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