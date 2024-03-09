Советы для умного путешествия: как получить скидку на купе в российских поездах

Проводница раскрыла способ приобретения всех мест в купе на российских поездах по более выгодной цене

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Проводница разгласила необычный метод приобретения всех мест в купе на российских поездах за значительно меньшую сумму по сравнению со стандартной ценой. Она поделилась этим хитром способом с постоянным пассажиром, часто путешествующим с ребенком, и теперь эта информация стала известна общественности.

Фото: stroi.mos.ru by Пресс-служба Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Благодаря совету моей знакомой мне удалось приобрести 4 места всего за 12 826 рублей. Помните, что на сайте РЖД такое купе обойдется в 23 000 рублей? Так что экономия практически вдвое", — сообщила автор Дзен-канала "Путешествие с фотокамерой".

Пассажирка приобрела одно верхнее место за 5 134 рубля для себя, а остальные три места (два нижних и одно верхнее) — для детей. Этот метод позволяет получить заметную скидку, поскольку цена на детские места ниже.

По словам автора Дзен-канала, данный подход оказался вдвое дешевле стандартного приобретения купе, при этом стоимость одного места составляет всего вдвое больше, чем обычно, но при этом охватывает все четыре места в купе. Кроме того, купе остается в полном распоряжении пассажира на протяжении всей поездки, и никто не имеет права занять пустующие места.

Еще один метод, который предложила знакомая автора, заключается в том, чтобы приобрести билеты на себя и ребенка, а затем взять еще два детских места, но только на период сна. Для этого нужно подобрать станцию и купить билеты оттуда. Таким образом, они с ребенком остаются в купе на всю ночь в одиночестве, никто не мешает им спать.