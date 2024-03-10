Тайны сэкономить на горнолыжном отдыхе: узнайте, как сэкономить миллионы на вашей следующей поездке

Десять хитростей скупых туристов на горнолыжных курортах: как экономить без ущерба для удовольствия

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Издание Daily Star представило десять уловок скупых туристов, которые планируют заняться горными лыжами, но стремятся минимизировать свои расходы. Исследование Sunweb, проведенное среди британских туристов, выявило, что большинство из них собираются экономить на горнолыжном отдыхе.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Такие методы включают в себя одолжение снаряжения, бронирование дешевого жилья и "все включено", отказ от апре-ски развлечений и алкоголя в супермаркете, а также приобретение напитков в дьюти-фри.

Другие способы включают сокращение затрат на мероприятия вне катания на лыжах, принос упакованного ланча на склоны и совместное использование ски-пасса. Эти хитрости позволяют туристам наслаждаться горными курортами, не перегружая свой бюджет.