Пассажиров на авиарейсах ждут штрафы за фотографии без разрешения

Новые правила использования телефонов в полёте: что изменится для пассажиров?

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Зарубежные авиакомпании вводят новые правила использования телефонов в полёте, предупреждая пассажиров о возможных неприятностях при их нарушении. Одно из изменений касается фотосъёмки: теперь пассажиры не могут фотографировать людей без их разрешения.

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Нарушение этого правила может привести к неприятным последствиям, включая отказ в посадке и внесение в чёрный список авиакомпании. Подобные ограничения уже давно применяются американскими авиаперевозчиками и Ryanair в Великобритании.

Эти меры безопасности применяются не только в полётах, но и в зонах безопасности аэропортов, и взлётно-посадочных полосах, и введены как часть системы безопасности после терактов 11 сентября 2001 года.