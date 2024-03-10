Пассажиров на авиарейсах ждут штрафы за фотографии без разрешения

Зарубежные авиакомпании вводят новые правила использования телефонов в полёте, предупреждая пассажиров о возможных неприятностях при их нарушении. Одно из изменений касается фотосъёмки: теперь пассажиры не могут фотографировать людей без их разрешения.
Нарушение этого правила может привести к неприятным последствиям, включая отказ в посадке и внесение в чёрный список авиакомпании. Подобные ограничения уже давно применяются американскими авиаперевозчиками и Ryanair в Великобритании.
Эти меры безопасности применяются не только в полётах, но и в зонах безопасности аэропортов, и взлётно-посадочных полосах, и введены как часть системы безопасности после терактов 11 сентября 2001 года.
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