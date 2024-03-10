Удивительные факты: Какие авиакомпании выжили столетие? Российская компания есть в списке

Исследование: топ-5 долгожителей в авиационной индустрии — выжившие и процветающие

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиационный консультант Николас Ларенас из Кито представил исследование, в котором перечислены авиакомпании, выжившие и продолжающие работать столетия или более.

Фото: Wikipedia by Edwin Leong is licensed under CC BY-SA 2.0

По его данным, на первом месте по долгожительству оказалась Dutch Royal, сегодня известная как KLM, которая начала свою деятельность с 7 октября 1919 года. Российский национальный перевозчик "Аэрофлот" также вошел в Топ-5, основанный в феврале 1923 года.

Другие компании в списке включают Avianca (Колумбия), Qantas (Австралия) и Czech Airlines (Чехия). Эти результаты подчеркивают стойкость и устойчивость некоторых авиакомпаний в сфере воздушных перевозок.