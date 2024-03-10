Удивительные факты: Какие авиакомпании выжили столетие? Российская компания есть в списке

Авиационный консультант Николас Ларенас из Кито представил исследование, в котором перечислены авиакомпании, выжившие и продолжающие работать столетия или более.
По его данным, на первом месте по долгожительству оказалась Dutch Royal, сегодня известная как KLM, которая начала свою деятельность с 7 октября 1919 года. Российский национальный перевозчик "Аэрофлот" также вошел в Топ-5, основанный в феврале 1923 года.
Другие компании в списке включают Avianca (Колумбия), Qantas (Австралия) и Czech Airlines (Чехия). Эти результаты подчеркивают стойкость и устойчивость некоторых авиакомпаний в сфере воздушных перевозок.
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