Бывшая стюардесса объяснила: выбирайте места в самолете правильно, чтобы избежать кошмарного полёта

Известная авиаэксперт Джейн Хоукс предостерегла туристов от выбора мест в хвосте самолета, указывая на возможные шумы и неприятные запахи из-за близости к камбузу и туалетам.
Её рекомендации подтверждает Ясмин Пекель, эксперт по путешествиям, предостерегающая от выбора мест у прохода, так как они более подвержены риску заражения микробами из-за близости к другим пассажирам.
Вместо этого, она советует выбирать места у окна, так как воздух в салоне фильтруется через специальные фильтры, снижая вероятность передачи бактерий. Эти советы помогут пассажирам сделать полёт более комфортным и безопасным.
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