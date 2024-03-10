Бывшая стюардесса объяснила: выбирайте места в самолете правильно, чтобы избежать кошмарного полёта

Эксперты поделился секретами выбора места в самолете для комфортного полёта

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Известная авиаэксперт Джейн Хоукс предостерегла туристов от выбора мест в хвосте самолета, указывая на возможные шумы и неприятные запахи из-за близости к камбузу и туалетам.

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Её рекомендации подтверждает Ясмин Пекель, эксперт по путешествиям, предостерегающая от выбора мест у прохода, так как они более подвержены риску заражения микробами из-за близости к другим пассажирам.

Вместо этого, она советует выбирать места у окна, так как воздух в салоне фильтруется через специальные фильтры, снижая вероятность передачи бактерий. Эти советы помогут пассажирам сделать полёт более комфортным и безопасным.