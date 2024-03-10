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Бывшая стюардесса объяснила: выбирайте места в самолете правильно, чтобы избежать кошмарного полёта

Эксперты поделился секретами выбора места в самолете для комфортного полёта

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Туризм

Известная авиаэксперт Джейн Хоукс предостерегла туристов от выбора мест в хвосте самолета, указывая на возможные шумы и неприятные запахи из-за близости к камбузу и туалетам.

Эксперты поделился секретами выбора места в самолете для комфортного полёта
Фото: Openverse by kitmasterbloke is licensed under CC BY 2.0

Её рекомендации подтверждает Ясмин Пекель, эксперт по путешествиям, предостерегающая от выбора мест у прохода, так как они более подвержены риску заражения микробами из-за близости к другим пассажирам.

Вместо этого, она советует выбирать места у окна, так как воздух в салоне фильтруется через специальные фильтры, снижая вероятность передачи бактерий. Эти советы помогут пассажирам сделать полёт более комфортным и безопасным.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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