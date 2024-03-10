Бортпроводники выходят из тени: что их действительно раздражает во время полёта?

Стюарды рассказали, что больше всего раздражает их на борту самолета

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

В роликах, опубликованных бортпроводниками, раскрываются моменты, которые их раздражают на борту самолета. Одним из таких моментов являются претензии пассажиров к ценам в магазине на борту. Бортпроводники показывают сцену, где пассажир выражает недовольство высокими ценами, на что бортпроводник резко отвечает, что он не устанавливает цены.

Фото: flickr.com by Анна Зверева is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ещё одной раздражающей деталью для бортпроводников являются странные вопросы пассажиров у туалета. В одной из сцен пассажир спрашивает, почему туалет заперт, на что бортпроводник отвечает, что вероятно, внутри кто-то есть, что вызывает удивление у пассажира.

Третьим раздражающим моментом является поведение пассажиров после посадки, когда они начинают толкаться и стремятся к выходу даже до приземления. Бортпроводники призывают их оставаться на местах до момента приземления, но некоторые пассажиры не следуют этим инструкциям, что вызывает раздражение среди экипажа и споры среди пассажиров.