Бортпроводники выходят из тени: что их действительно раздражает во время полёта?

В роликах, опубликованных бортпроводниками, раскрываются моменты, которые их раздражают на борту самолета. Одним из таких моментов являются претензии пассажиров к ценам в магазине на борту. Бортпроводники показывают сцену, где пассажир выражает недовольство высокими ценами, на что бортпроводник резко отвечает, что он не устанавливает цены.
Ещё одной раздражающей деталью для бортпроводников являются странные вопросы пассажиров у туалета. В одной из сцен пассажир спрашивает, почему туалет заперт, на что бортпроводник отвечает, что вероятно, внутри кто-то есть, что вызывает удивление у пассажира.
Третьим раздражающим моментом является поведение пассажиров после посадки, когда они начинают толкаться и стремятся к выходу даже до приземления. Бортпроводники призывают их оставаться на местах до момента приземления, но некоторые пассажиры не следуют этим инструкциям, что вызывает раздражение среди экипажа и споры среди пассажиров.
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