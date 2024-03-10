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Бортпроводники выходят из тени: что их действительно раздражает во время полёта?

Стюарды рассказали, что больше всего раздражает их на борту самолета

1:01
Туризм

В роликах, опубликованных бортпроводниками, раскрываются моменты, которые их раздражают на борту самолета. Одним из таких моментов являются претензии пассажиров к ценам в магазине на борту. Бортпроводники показывают сцену, где пассажир выражает недовольство высокими ценами, на что бортпроводник резко отвечает, что он не устанавливает цены.

Стюарды рассказали, что больше всего раздражает их на борту самолета
Фото: flickr.com by Анна Зверева is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ещё одной раздражающей деталью для бортпроводников являются странные вопросы пассажиров у туалета. В одной из сцен пассажир спрашивает, почему туалет заперт, на что бортпроводник отвечает, что вероятно, внутри кто-то есть, что вызывает удивление у пассажира.

Третьим раздражающим моментом является поведение пассажиров после посадки, когда они начинают толкаться и стремятся к выходу даже до приземления. Бортпроводники призывают их оставаться на местах до момента приземления, но некоторые пассажиры не следуют этим инструкциям, что вызывает раздражение среди экипажа и споры среди пассажиров.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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