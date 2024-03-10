Стюардесса рассекретила: почему нельзя носить шорты и трогать туалетную бумагу в самолете?

В новом видео на TikTok стюардесса Шер делилась секретами, которые помогут сделать авиаперелёт комфортным и безопасным. Она настоятельно советует не носить шорты в самолете из-за возможного холода и риска получения ожогов при экстренной эвакуации. Этот совет основан на практическом опыте и помогает избежать многих неприятностей.
Ещё один важный момент, который подняла стюардесса, это бронирование рейсов со стыковками. Она рекомендует оставлять запас не менее трёх часов между рейсами, чтобы избежать стресса из-за возможных задержек, вызванных различными факторами.
Третий совет, который может показаться необычным, но имеет веские причины, — не трогать туалетную бумагу в самолете, особенно если на ней есть капли воды. Это может предотвратить возможные неприятности и помочь поддерживать гигиенические стандарты.
Советы стюардессы были положительно восприняты пользователями TikTok, многие из которых поделились своими историями и добавили свои собственные рекомендации для безопасного и комфортного путешествия.
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