Три аспекта жизни в России, которые вызывают зависть у американцев

Российская туристка поделилась в блоге тремя уникальными аспектами российской жизни, которые вызывают восхищение и зависть у американцев. Во-первых, это поддержка родителей и помощь бабушек, которая в России считается обычным явлением. Российские родители оказывают материальную и физическую поддержку своим детям, помогая им приобрести недвижимость и обеспечивая во время обучения. Бабушки и дедушки также активно участвуют в жизни внуков, как финансово, так и эмоционально.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State