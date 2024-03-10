Три аспекта жизни в России, которые вызывают зависть у американцев

Туристка поделилась о трех особенностях жизни в России, которым завидуют в США

Российская туристка поделилась в блоге тремя уникальными аспектами российской жизни, которые вызывают восхищение и зависть у американцев. Во-первых, это поддержка родителей и помощь бабушек, которая в России считается обычным явлением. Российские родители оказывают материальную и физическую поддержку своим детям, помогая им приобрести недвижимость и обеспечивая во время обучения. Бабушки и дедушки также активно участвуют в жизни внуков, как финансово, так и эмоционально.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State

Во-вторых, в России женщины имеют возможность оставаться в декрете на длительный срок, получая поддержку государства. В отличие от американских коллег, российские матери могут оставаться в декрете годами, что позволяет им уделить больше времени воспитанию детей.

И, наконец, третий аспект — владение недвижимостью. В России многие люди владеют различными объектами недвижимости, что является редкостью для американского общества, где жилье стоит крайне дорого. Россияне умудряются справляться с высокими процентными ставками на кредиты и небольшими доходами, владея при этом множеством недвижимости, которую часто сдают в аренду.