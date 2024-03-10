Грязные секреты отелей: что вас ожидает в номере, когда вы путешествуете?

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Опасные места в гостиничных номерах: что скрывается за роскошью отеля

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Туризм

Старший преподаватель клинической микробиологии из Университета Лестера, доктор Примроуз Фристоун, подчеркнула в новом отчете, что даже в роскошных отелях туристы могут столкнуться с зараженными микробами номерами.

Опасные места в гостиничных номерах: что скрывается за роскошью отеля
Фото: wikimedia.org by Kora27 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она указала на места, которые чаще всего остаются недостаточно чистыми, включая сенсорные зоны, кнопки лифта, дверные ручки, покрывала, мягкие предметы, такие как шторы и подушки, а также предметы быта, такие как телефоны, чайники и кофеварки.

Доктор Фристоун также предупреждает о возможности наличия клопов в гостиничных номерах. Она советует туристам принимать меры предосторожности, включая частую дезинфекцию рук, использование тапочек или носков, а также бережное отношение к твердым поверхностям.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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