Секретные места для хранения денег в путешествиях, о которых вам никто не расскажет

Блогер Елена, известная своим каналом "Заметки туриста" в Дзене, поделилась своим опытом и советами о том, куда спрятать деньги во время путешествий. Ее публикация основана на собственном опыте и историях ее подписчиков.
Она предлагает 10 способов хранения денег, начиная с наиболее проверенных и безопасных. Среди них использование карманов в одежде, поясных сумок, кроссовок, футляров от витаминов и кремов, в трусах, лифчиках, нагрудном кошельке, объемных платках.
Елена призывает быть внимательными к своим вещам и не хранить все деньги в одном месте, чтобы избежать неприятностей и сохранить приятные воспоминания о поездке.
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.