Секретные места для хранения денег в путешествиях, о которых вам никто не расскажет

10 надежных способов хранения денег во время путешествий: советы от опытного туриста

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Блогер Елена, известная своим каналом "Заметки туриста" в Дзене, поделилась своим опытом и советами о том, куда спрятать деньги во время путешествий. Ее публикация основана на собственном опыте и историях ее подписчиков.

Фото: wikimapia by Avij

Она предлагает 10 способов хранения денег, начиная с наиболее проверенных и безопасных. Среди них использование карманов в одежде, поясных сумок, кроссовок, футляров от витаминов и кремов, в трусах, лифчиках, нагрудном кошельке, объемных платках.

Елена призывает быть внимательными к своим вещам и не хранить все деньги в одном месте, чтобы избежать неприятностей и сохранить приятные воспоминания о поездке.