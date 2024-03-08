Секреты комфортного сна в самолете: что делать, чтобы выспаться как дома

Эксперт по сну, цитируемый британской газетой The Sun, предложил три ключевых способа для обеспечения комфортного сна во время полета. Первым советом является откидывание спинки кресла, чтобы равномерно распределить вес и уменьшить давление на ягодицы. Второй способ — поддержка шеи с помощью старого джемпера, обернутого вокруг шеи.
Наконец, эксперт рекомендует поместить что-то между поясницей и креслом, например, поясничный валик или подушку, для улучшения поддержки тела. Однако некоторые пассажиры предпочитают спать, наклонившись вперед и уложив руки на столик, несмотря на предостережения эксперта. Несмотря на возражения, эксперт настаивает на важности использования рекомендуемых методов для комфортного сна во время полета.
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