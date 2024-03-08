Секреты комфортного сна в самолете: что делать, чтобы выспаться как дома

Три ключевых способа обеспечить комфортный сон во время полета, советует эксперт

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт по сну, цитируемый британской газетой The Sun, предложил три ключевых способа для обеспечения комфортного сна во время полета. Первым советом является откидывание спинки кресла, чтобы равномерно распределить вес и уменьшить давление на ягодицы. Второй способ — поддержка шеи с помощью старого джемпера, обернутого вокруг шеи.

Фото: Wikipedia by Scott & Elaine van der Chijs is licensed under CC BY-NC 2.0

Наконец, эксперт рекомендует поместить что-то между поясницей и креслом, например, поясничный валик или подушку, для улучшения поддержки тела. Однако некоторые пассажиры предпочитают спать, наклонившись вперед и уложив руки на столик, несмотря на предостережения эксперта. Несмотря на возражения, эксперт настаивает на важности использования рекомендуемых методов для комфортного сна во время полета.