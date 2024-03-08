Секреты стюардессы: кто из пассажиров самый неприятный и как с ними справляются в воздухе

Бортпроводница рассказала о трудных и приятных типах пассажиров на борту самолетов

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бывшая бортпроводница компаний TUI и KLM, Эстер Стуррус, поделилась опытом работы на борту самолетов, выделяя различные типы пассажиров. Она отметила, что ее "любимцы" — это вежливые, дружелюбные и заботливые пассажиры, создающие позитивную атмосферу.

Фото: Wikipedia by Firedrop. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27681537

Однако она также высказалась о деструктивных и недисциплинированных пассажирах, которые могут создавать проблемы для экипажа и других пассажиров. Стюардесса подчеркнула важность соблюдения правил этикета в салоне и критиковала чрезмерных жалобщиков.

Несмотря на трудности, она верит, что положительные моменты перевешивают неприятные ситуации, и привела пример забавного случая с празднованием дня рождения на борту.