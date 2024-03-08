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Секреты стюардессы: кто из пассажиров самый неприятный и как с ними справляются в воздухе

Бортпроводница рассказала о трудных и приятных типах пассажиров на борту самолетов

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Туризм

Бывшая бортпроводница компаний TUI и KLM, Эстер Стуррус, поделилась опытом работы на борту самолетов, выделяя различные типы пассажиров. Она отметила, что ее "любимцы" — это вежливые, дружелюбные и заботливые пассажиры, создающие позитивную атмосферу.

Бортпроводница рассказала о трудных и приятных типах пассажиров на борту самолетов
Фото: Wikipedia by Firedrop. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27681537

Однако она также высказалась о деструктивных и недисциплинированных пассажирах, которые могут создавать проблемы для экипажа и других пассажиров. Стюардесса подчеркнула важность соблюдения правил этикета в салоне и критиковала чрезмерных жалобщиков.

Несмотря на трудности, она верит, что положительные моменты перевешивают неприятные ситуации, и привела пример забавного случая с празднованием дня рождения на борту.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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