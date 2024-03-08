Российский турист назвал пять минусов жизни в Калининграде: что не расскажут туристические брошюры?

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Турист назвал недостатки проживания в Калининграде

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Туризм

Путешественник поделился своими наблюдениями о жизни в Калининграде, указав пять основных негативных аспектов. Он отметил проблемы с трафиком и пробками, особенно при дорожных инцидентах, а также рост туризма после 2020 года, что привело к увеличению трафика и скоплению туристов.

Турист назвал недостатки проживания в Калининграде
Фото: openverse.org by Gummy-beer is licensed under CC0 1.0

Другие замеченные проблемы включают высокие цены на жилье, неактивное население среднего возраста, часто занятые алкоголем, и состояние старых зданий, которые вызывают больше ужаса, чем восхищения. Калининград, хоть и привлекает туристов своими достопримечательностями и природой, имеет свои собственные проблемы, которые делают проживание там затруднительным.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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